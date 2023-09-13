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Росія задіяла в Україні нову армію - британська розвідка

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія задіяла в Україні нову армію - британська розвідка

Російські військові / Фото: Associated Press

Росія планувала перекинути цю армію до України пізніше, однак через контрнаступ ЗСУ була змушена це зробити раніше.

Росія могла вперше перекинути підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії РФ до України. Ймовірно, формування дислокується у Луганській області.

Про це стало відомо британській розвідці. 

"Нещодавно в серпні 2023 року в оголошеннях про набір в 25-ту армію стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні лише від грудня 2023 року. Цілком ймовірно, що підрозділи були кинуті в дію раніше, частково тому, що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках", - пояснили західні розвідники.

У розвідувальному відомстві не виключають, що Росія спробує використати частини 25 армії для відновлення незадіяних резервних сил на полі бою, щоб "надати командирам більшу оперативну гнучкість".

Нагадаємо, Кремль планує нову хвилю мобілізації. В ISW повідомили подробиці. 

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Дата публікації
Перегляди
2382
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