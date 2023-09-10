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Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 6-го туру

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 6-го туру

Фанати збірної України / Фото: Associated Press

У своєму п'ятому поєдинку кваліфікації на континентальну першість збірна України в Мілані протистоятиме Італії.

10 – 12 вересня відбудуться матчі 6-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У вівторок, 12 вересня, збірна України в Мілані зіграє проти команди Італії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для підопічних Сергія Реброва це буде п'ятий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві та здобули нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві.

За підсумками п'яти турів збірна України з 7 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів). Команди Італії та Північної Македонії набрали по 4 залікові пункти, Мальта – жодного.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

  • Матчі 7-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 12 – 14 жовтня. Збірна України у сьомому турі відбору на континентальну першість 14 жовтня прийматиме Північну Македонію.
  • Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
  • До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
  • Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Неділя, 10 вересня
16:00 Група H КАЗАХСТАН   ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_
19:00 Група E ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ   МОЛДОВА _:_
19:00 Група G ЧОРНОГОРІЯ   БОЛГАРІЯ _:_
19:00 Група H ФІНЛЯНДІЯ   ДАНІЯ _:_
21:45 Група B ІРЛАНДІЯ   НІДЕРЛАНДИ _:_
21:45 Група B ГРЕЦІЯ   ГІБРАЛТАР _:_
21:45 Група E АЛБАНІЯ   ПОЛЬЩА _:_
21:45 Група G ЛИТВА   СЕРБІЯ _:_
21:45 Група H САН-МАРИНО   СЛОВЕНІЯ _:_
Понеділок, 11 вересня
19:00 Група D ВІРМЕНІЯ   ХОРВАТІЯ _:_
21:45 Група D ЛАТВІЯ   УЕЛЬС _:_
21:45 Група J ІСЛАНДІЯ   БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 Група J ПОРТУГАЛІЯ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 Група J СЛОВАЧЧИНА   ЛІХТЕНШТЕЙН _:_
Вівторок, 12 вересня
21:45 Група A ІСПАНІЯ   КІПР _:_
21:45 Група A НОРВЕГІЯ   ГРУЗІЯ _:_
21:45 Група C ІТАЛІЯ   УКРАЇНА _:_
21:45 Група C МАЛЬТА   ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_
21:45 Група F БЕЛЬГІЯ   ЕСТОНІЯ _:_
21:45 Група F ШВЕЦІЯ   АВСТРІЯ _:_
21:45 Група I ШВЕЙЦАРІЯ   АНДОРРА _:_
21:45 Група I ІЗРАЇЛЬ   БІЛОРУСЬ _:_
21:45 Група I РУМУНІЯ   КОСОВО _:_

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Дата публікації
Перегляди
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