Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 6-го туру

У своєму п'ятому поєдинку кваліфікації на континентальну першість збірна України в Мілані протистоятиме Італії.
10 – 12 вересня відбудуться матчі 6-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.
У вівторок, 12 вересня, збірна України в Мілані зіграє проти команди Італії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Для підопічних Сергія Реброва це буде п'ятий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві та здобули нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві.
За підсумками п'яти турів збірна України з 7 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів). Команди Італії та Північної Македонії набрали по 4 залікові пункти, Мальта – жодного.
Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.
- Матчі 7-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 12 – 14 жовтня. Збірна України у сьомому турі відбору на континентальну першість 14 жовтня прийматиме Північну Македонію.
- Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Неділя, 10 вересня
|16:00
|Група H
|КАЗАХСТАН
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|_:_
|19:00
|Група E
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|МОЛДОВА
|_:_
|19:00
|Група G
|ЧОРНОГОРІЯ
|БОЛГАРІЯ
|_:_
|19:00
|Група H
|ФІНЛЯНДІЯ
|ДАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ІРЛАНДІЯ
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|21:45
|Група B
|ГРЕЦІЯ
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Група E
|АЛБАНІЯ
|ПОЛЬЩА
|_:_
|21:45
|Група G
|ЛИТВА
|СЕРБІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|САН-МАРИНО
|СЛОВЕНІЯ
|_:_
|Понеділок, 11 вересня
|19:00
|Група D
|ВІРМЕНІЯ
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ЛАТВІЯ
|УЕЛЬС
|_:_
|21:45
|Група J
|ІСЛАНДІЯ
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Група J
|ПОРТУГАЛІЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|Група J
|СЛОВАЧЧИНА
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|_:_
|Вівторок, 12 вересня
|21:45
|Група A
|ІСПАНІЯ
|КІПР
|_:_
|21:45
|Група A
|НОРВЕГІЯ
|ГРУЗІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ІТАЛІЯ
|УКРАЇНА
|_:_
|21:45
|Група C
|МАЛЬТА
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|БЕЛЬГІЯ
|ЕСТОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ШВЕЦІЯ
|АВСТРІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|ШВЕЙЦАРІЯ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Група I
|ІЗРАЇЛЬ
|БІЛОРУСЬ
|_:_
|21:45
|Група I
|РУМУНІЯ
|КОСОВО
|_:_
Читайте також:
Милість зашкалює: стало відомо, кому Зінченко присвятив гол у ворота збірної Англії (фото)
"Слава Україні": зірка збірної Англії відзначився красивим жестом під час інтерв'ю – відео
Подарунок для України: Італія не зуміла обіграти Північну Македонію у відборі на Євро-2024