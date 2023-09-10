Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 6-го туру

У своєму п'ятому поєдинку кваліфікації на континентальну першість збірна України в Мілані протистоятиме Італії.

10 – 12 вересня відбудуться матчі 6-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У вівторок, 12 вересня, збірна України в Мілані зіграє проти команди Італії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для підопічних Сергія Реброва це буде п'ятий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві та здобули нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві.

За підсумками п'яти турів збірна України з 7 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів). Команди Італії та Північної Македонії набрали по 4 залікові пункти, Мальта – жодного.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

Матчі 7-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 12 – 14 жовтня. Збірна України у сьомому турі відбору на континентальну першість 14 жовтня прийматиме Північну Македонію.

Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Неділя, 10 вересня 16:00 Група H КАЗАХСТАН ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_ 19:00 Група E ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ МОЛДОВА _:_ 19:00 Група G ЧОРНОГОРІЯ БОЛГАРІЯ _:_ 19:00 Група H ФІНЛЯНДІЯ ДАНІЯ _:_ 21:45 Група B ІРЛАНДІЯ НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 Група B ГРЕЦІЯ ГІБРАЛТАР _:_ 21:45 Група E АЛБАНІЯ ПОЛЬЩА _:_ 21:45 Група G ЛИТВА СЕРБІЯ _:_ 21:45 Група H САН-МАРИНО СЛОВЕНІЯ _:_ Понеділок, 11 вересня 19:00 Група D ВІРМЕНІЯ ХОРВАТІЯ _:_ 21:45 Група D ЛАТВІЯ УЕЛЬС _:_ 21:45 Група J ІСЛАНДІЯ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Група J ПОРТУГАЛІЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 Група J СЛОВАЧЧИНА ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ Вівторок, 12 вересня 21:45 Група A ІСПАНІЯ КІПР _:_ 21:45 Група A НОРВЕГІЯ ГРУЗІЯ _:_ 21:45 Група C ІТАЛІЯ УКРАЇНА _:_ 21:45 Група C МАЛЬТА ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 21:45 Група F БЕЛЬГІЯ ЕСТОНІЯ _:_ 21:45 Група F ШВЕЦІЯ АВСТРІЯ _:_ 21:45 Група I ШВЕЙЦАРІЯ АНДОРРА _:_ 21:45 Група I ІЗРАЇЛЬ БІЛОРУСЬ _:_ 21:45 Група I РУМУНІЯ КОСОВО _:_

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