Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 1-го туру

Збірна України пропускає перший тур кваліфікації на континентальну першість.
23 – 25 березня відбудуться матчі стартового туру відбору на чемпіонат Європи 2024 року.
У центральних поєдинках першого туру відбору на Євро-2024 зіграють Італія – Англія (група С) і Франція – Нідерланди (квартет B).
Цікаво, що англійці та італійці зустрічалися між собою в фіналі минулого розіграшу континентальної першості. Переможцем Євро-2020 стала "Скуадра Адзурра", здолавши "Трьох левів" у серії пенальті.
Збірна України пропускає перший тур кваліфікації на Євро-2024.
Суперниками "синьо-жовтих" у боротьбі за вихід на майбутній ЧЄ стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.
Нагадаємо, збірна Росії не візьме участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.
- Матчі 2-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 26 – 28 березня. Збірна України розпочне відбір на континентальну першість поєдинком проти Англії 26 березня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".
- Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУР 1
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 23 березня
|17:00
|Група H
|КАЗАХСТАН
|СЛОВЕНІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ІТАЛІЯ
|АНГЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Група H
|ДАНІЯ
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|САН-МАРИНО
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ПОРТУГАЛІЯ
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Група J
|СЛОВАЧЧИНА
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|Група J
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|ІСЛАНДІЯ
|_:_
|П'ятниця, 24 березня
|19:00
|Група G
|БОЛГАРІЯ
|ЧОРНОГОРІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ФРАНЦІЯ
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|21:45
|Група B
|ГІБРАЛТАР
|ГРЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|ЧЕХІЯ
|ПОЛЬЩА
|_:_
|21:45
|Група E
|МОЛДОВА
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|21:45
|Група F
|ШВЕЦІЯ
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|АВСТРІЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|Група G
|СЕРБІЯ
|ЛИТВА
|_:_
|Субота, 25 березня
|16:00
|Група A
|ШОТЛАНДІЯ
|КІПР
|_:_
|19:00
|Група D
|ВІРМЕНІЯ
|ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|19:00
|Група I
|БІЛОРУСЬ
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|19:00
|Група I
|ІЗРАЇЛЬ
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|Група A
|ІСПАНІЯ
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ХОРВАТІЯ
|УЕЛЬС
|_:_
|21:45
|Група I
|АНДОРРА
|РУМУНІЯ
|_:_
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