Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 1-го туру

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
270
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 1-го туру

Фото: Associated Press

Збірна України пропускає перший тур кваліфікації на континентальну першість.

23 – 25 березня відбудуться матчі стартового туру відбору на чемпіонат Європи 2024 року.

У центральних поєдинках першого туру відбору на Євро-2024 зіграють Італія – Англія (група С) і Франція – Нідерланди (квартет B).

Цікаво, що англійці та італійці зустрічалися між собою в фіналі минулого розіграшу континентальної першості. Переможцем Євро-2020 стала "Скуадра Адзурра", здолавши "Трьох левів" у серії пенальті.

Збірна України пропускає перший тур кваліфікації на Євро-2024.

Суперниками "синьо-жовтих" у боротьбі за вихід на майбутній ЧЄ стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Нагадаємо, збірна Росії не візьме участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

  • Матчі 2-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 26 – 28 березня. Збірна України розпочне відбір на континентальну першість поєдинком проти Англії 26 березня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".
  • Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
  • До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
  • Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.
КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
ТУР 1
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 23 березня
17:00 Група H КАЗАХСТАН   СЛОВЕНІЯ _:_
21:45 Група C ІТАЛІЯ   АНГЛІЯ _:_
21:45 Група C ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 Група H ДАНІЯ   ФІНЛЯНДІЯ _:_
21:45 Група H САН-МАРИНО   ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_
21:45 Група J ПОРТУГАЛІЯ   ЛІХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 Група J СЛОВАЧЧИНА   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 Група J БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА   ІСЛАНДІЯ _:_
П'ятниця, 24 березня
19:00 Група G БОЛГАРІЯ   ЧОРНОГОРІЯ _:_
21:45 Група B ФРАНЦІЯ   НІДЕРЛАНДИ _:_
21:45 Група B ГІБРАЛТАР   ГРЕЦІЯ _:_
21:45 Група E ЧЕХІЯ   ПОЛЬЩА _:_
21:45 Група E МОЛДОВА   ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_
21:45 Група F ШВЕЦІЯ   БЕЛЬГІЯ _:_
21:45 Група F АВСТРІЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 Група G СЕРБІЯ   ЛИТВА _:_
Субота, 25 березня
16:00 Група A ШОТЛАНДІЯ   КІПР _:_
19:00 Група D ВІРМЕНІЯ   ТУРЕЧЧИНА _:_
19:00 Група I БІЛОРУСЬ   ШВЕЙЦАРІЯ _:_
19:00 Група I ІЗРАЇЛЬ   КОСОВО _:_
21:45 Група A ІСПАНІЯ   НОРВЕГІЯ _:_
21:45 Група D ХОРВАТІЯ   УЕЛЬС _:_
21:45 Група I АНДОРРА   РУМУНІЯ _:_

Читайте також: 

Англія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

Стартуємо проти Англії: став відомий календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Зірка "Манчестер Юнайтед" і ще двоє гравців: збірна Англії зазнала втрат перед матчем з Україною

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
270
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація