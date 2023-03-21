Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 1-го туру

Збірна України пропускає перший тур кваліфікації на континентальну першість.

23 – 25 березня відбудуться матчі стартового туру відбору на чемпіонат Європи 2024 року.

У центральних поєдинках першого туру відбору на Євро-2024 зіграють Італія – Англія (група С) і Франція – Нідерланди (квартет B).

Цікаво, що англійці та італійці зустрічалися між собою в фіналі минулого розіграшу континентальної першості. Переможцем Євро-2020 стала "Скуадра Адзурра", здолавши "Трьох левів" у серії пенальті.

Збірна України пропускає перший тур кваліфікації на Євро-2024.

Суперниками "синьо-жовтих" у боротьбі за вихід на майбутній ЧЄ стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Нагадаємо, збірна Росії не візьме участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

Матчі 2-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 26 – 28 березня. Збірна України розпочне відбір на континентальну першість поєдинком проти Англії 26 березня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУР 1 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 23 березня 17:00 Група H КАЗАХСТАН СЛОВЕНІЯ _:_ 21:45 Група C ІТАЛІЯ АНГЛІЯ _:_ 21:45 Група C ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Група H ДАНІЯ ФІНЛЯНДІЯ _:_ 21:45 Група H САН-МАРИНО ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група J ПОРТУГАЛІЯ ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Група J СЛОВАЧЧИНА ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 Група J БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА ІСЛАНДІЯ _:_ П'ятниця, 24 березня 19:00 Група G БОЛГАРІЯ ЧОРНОГОРІЯ _:_ 21:45 Група B ФРАНЦІЯ НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 Група B ГІБРАЛТАР ГРЕЦІЯ _:_ 21:45 Група E ЧЕХІЯ ПОЛЬЩА _:_ 21:45 Група E МОЛДОВА ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 21:45 Група F ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ _:_ 21:45 Група F АВСТРІЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 Група G СЕРБІЯ ЛИТВА _:_ Субота, 25 березня 16:00 Група A ШОТЛАНДІЯ КІПР _:_ 19:00 Група D ВІРМЕНІЯ ТУРЕЧЧИНА _:_ 19:00 Група I БІЛОРУСЬ ШВЕЙЦАРІЯ _:_ 19:00 Група I ІЗРАЇЛЬ КОСОВО _:_ 21:45 Група A ІСПАНІЯ НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 Група D ХОРВАТІЯ УЕЛЬС _:_ 21:45 Група I АНДОРРА РУМУНІЯ _:_

Читайте також:

Англія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

Стартуємо проти Англії: став відомий календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Зірка "Манчестер Юнайтед" і ще двоє гравців: збірна Англії зазнала втрат перед матчем з Україною