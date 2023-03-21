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Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

Фото: Associated Press

Турнірне становище команд-учасниць кваліфікації на континентальну першість.

Від березня до листопада 2023 року триватимуть матчі групового етапу відбору на чемпіонат Європи 2024 року.

У ньому візьмуть участь 53 національні збірні, які поборються за 20 путівок на континентальну першість. Під час жеребкування команди були розподілені на 10 груп: сім – по п'ять збірних, три – по шість.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф (березень 2024 року), куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Збірна Німеччини, як господар фінального турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

Зазначимо, що збірна Росії не візьме участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

(жиром буде виділено учасників фінального турніру)


ГРУПА A

Команда І В Н П М О
1 Испания ІСПАНІЯ            
2 Шотландия ШОТЛАНДІЯ            
3 Норвегия НОРВЕГІЯ            
4 Грузия ГРУЗІЯ            
5 Кипр КІПР            


ГРУПА B

Команда І В Н П М О
1 Нидерланды НІДЕРЛАНДИ            
2 Франция ФРАНЦІЯ            
3 Ирландия ІРЛАНДІЯ            
4 Греция ГРЕЦІЯ            
5 Гибралтар ГІБРАЛТАР            


ГРУПА C

Команда І В Н П М О
1 Италия ІТАЛІЯ            
2 Англия АНГЛІЯ            
3 Украина УКРАЇНА            
4 БЮРМ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ            
5 Мальта МАЛЬТА            


ГРУПА D

Команда І В Н П М О
1 Хорватия ХОРВАТІЯ            
2 Уэльс УЕЛЬС            
3 ВІРМЕНІЯ            
4 Турция ТУРЕЧЧИНА            
5 Латвия ЛАТВІЯ            


ГРУПА E

Команда І В Н П М О
1 Польша ПОЛЬЩА            
2 Чехия ЧЕХІЯ            
3 Албания АЛБАНІЯ            
4 Фарерские острова ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ            
5 Молдова МОЛДОВА            


ГРУПА F

Команда І В Н П М О
1 Бельгия БЕЛЬГІЯ            
2 Австрия АВСТРІЯ            
3 Швеция ШВЕЦІЯ            
4 Азербайджан АЗЕРБАЙДЖАН            
5 Эстония ЕСТОНІЯ            


ГРУПА G

Команда І В Н П М О
1 Венгрия УГОРЩИНА            
2 Сербия СЕРБІЯ            
3 Черногория ЧОРНОГОРІЯ            
4 Болгария БОЛГАРІЯ            
5 Литва ЛИТВА            


ГРУПА H

Команда І В Н П М О
1 Дания ДАНІЯ            
2 ФІНЛЯНДІЯ            
3 Словения СЛОВЕНІЯ            
4 Казахстан КАЗАХСТАН            
5 Северная Ирландия ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ            
6 Сан-Марино САН-МАРИНО            


ГРУПА I

Команда І В Н П М О
1 Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ            
2 Израиль ІЗРАЇЛЬ            
3 Румыния РУМУНІЯ            
4 Косово КОСОВО            
5 БІЛОРУСЬ            
6 Андорра АНДОРРА            


ГРУПА J

Команда І В Н П М О
1 Португалия ПОРТУГАЛІЯ            
2 Босния и Герцеговина БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА            
3 Исландия ІСЛАНДІЯ            
4 Люксембург ЛЮКСЕМБУРГ            
5 СЛОВАЧЧИНА            
6 Лихтенштейн ЛІХТЕНШТЕЙН            

КАЛЕНДАР ВІДБОРУ ЄВРО-2024

Тур 1: 23 – 25 березня 2023 року

Тур 2: 26 – 28 березня 2023 року

Тур 3: 16 – 17 червня 2023 року

Тур 4: 19 – 20 червня 2023 року

Тур 5: 7 – 9 вересня 2023 року

Тур 6: 10 – 12 вересня 2023 року

Тур 7: 12 – 14  жовтня 2023 року

Тур 8: 15 – 17 жовтня 2023 року

Тур 9: 16 – 18 листопада 2023 року

Тур 10: 19 – 21 листопада 2023 року

Стикові матчі: 21, 26 березня 2024 року

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Дата публікації
Перегляди
524
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