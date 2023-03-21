Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

Турнірне становище команд-учасниць кваліфікації на континентальну першість.
Від березня до листопада 2023 року триватимуть матчі групового етапу відбору на чемпіонат Європи 2024 року.
У ньому візьмуть участь 53 національні збірні, які поборються за 20 путівок на континентальну першість. Під час жеребкування команди були розподілені на 10 груп: сім – по п'ять збірних, три – по шість.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф (березень 2024 року), куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
Збірна Німеччини, як господар фінального турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.
Зазначимо, що збірна Росії не візьме участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.
Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
(жиром буде виділено учасників фінального турніру)
ГРУПА A
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ІСПАНІЯ
|2
|ШОТЛАНДІЯ
|3
|НОРВЕГІЯ
|4
|ГРУЗІЯ
|5
|КІПР
ГРУПА B
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|НІДЕРЛАНДИ
|2
|ФРАНЦІЯ
|3
|ІРЛАНДІЯ
|4
|ГРЕЦІЯ
|5
|ГІБРАЛТАР
ГРУПА C
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ІТАЛІЯ
|2
|АНГЛІЯ
|3
|УКРАЇНА
|4
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|5
|МАЛЬТА
ГРУПА D
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТІЯ
|2
|УЕЛЬС
|3
|ВІРМЕНІЯ
|4
|ТУРЕЧЧИНА
|5
|ЛАТВІЯ
ГРУПА E
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬЩА
|2
|ЧЕХІЯ
|3
|АЛБАНІЯ
|4
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|5
|МОЛДОВА
ГРУПА F
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГІЯ
|2
|АВСТРІЯ
|3
|ШВЕЦІЯ
|4
|АЗЕРБАЙДЖАН
|5
|ЕСТОНІЯ
ГРУПА G
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УГОРЩИНА
|2
|СЕРБІЯ
|3
|ЧОРНОГОРІЯ
|4
|БОЛГАРІЯ
|5
|ЛИТВА
ГРУПА H
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ДАНІЯ
|2
|ФІНЛЯНДІЯ
|3
|СЛОВЕНІЯ
|4
|КАЗАХСТАН
|5
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|6
|САН-МАРИНО
ГРУПА I
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШВЕЙЦАРІЯ
|2
|ІЗРАЇЛЬ
|3
|РУМУНІЯ
|4
|КОСОВО
|5
|БІЛОРУСЬ
|6
|АНДОРРА
ГРУПА J
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОРТУГАЛІЯ
|2
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|3
|ІСЛАНДІЯ
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|5
|СЛОВАЧЧИНА
|6
|ЛІХТЕНШТЕЙН
КАЛЕНДАР ВІДБОРУ ЄВРО-2024
Тур 1: 23 – 25 березня 2023 року
Тур 2: 26 – 28 березня 2023 року
Тур 3: 16 – 17 червня 2023 року
Тур 4: 19 – 20 червня 2023 року
Тур 5: 7 – 9 вересня 2023 року
Тур 6: 10 – 12 вересня 2023 року
Тур 7: 12 – 14 жовтня 2023 року
Тур 8: 15 – 17 жовтня 2023 року
Тур 9: 16 – 18 листопада 2023 року
Тур 10: 19 – 21 листопада 2023 року
Стикові матчі: 21, 26 березня 2024 року
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