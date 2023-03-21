Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

Від березня до листопада 2023 року триватимуть матчі групового етапу відбору на чемпіонат Європи 2024 року.

У ньому візьмуть участь 53 національні збірні, які поборються за 20 путівок на континентальну першість. Під час жеребкування команди були розподілені на 10 груп: сім – по п'ять збірних, три – по шість.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф (березень 2024 року), куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Збірна Німеччини, як господар фінального турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

Зазначимо, що збірна Росії не візьме участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

(жиром буде виділено учасників фінального турніру)



ГРУПА A

№ Команда І В Н П М О 1 ІСПАНІЯ 2 ШОТЛАНДІЯ 3 НОРВЕГІЯ 4 ГРУЗІЯ 5 КІПР



ГРУПА B

№ Команда І В Н П М О 1 НІДЕРЛАНДИ 2 ФРАНЦІЯ 3 ІРЛАНДІЯ 4 ГРЕЦІЯ 5 ГІБРАЛТАР



ГРУПА C

№ Команда І В Н П М О 1 ІТАЛІЯ 2 АНГЛІЯ 3 УКРАЇНА 4 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 5 МАЛЬТА



ГРУПА D

№ Команда І В Н П М О 1 ХОРВАТІЯ 2 УЕЛЬС 3 ВІРМЕНІЯ 4 ТУРЕЧЧИНА 5 ЛАТВІЯ



ГРУПА E

№ Команда І В Н П М О 1 ПОЛЬЩА 2 ЧЕХІЯ 3 АЛБАНІЯ 4 ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ 5 МОЛДОВА



ГРУПА F

№ Команда І В Н П М О 1 БЕЛЬГІЯ 2 АВСТРІЯ 3 ШВЕЦІЯ 4 АЗЕРБАЙДЖАН 5 ЕСТОНІЯ



ГРУПА G

№ Команда І В Н П М О 1 УГОРЩИНА 2 СЕРБІЯ 3 ЧОРНОГОРІЯ 4 БОЛГАРІЯ 5 ЛИТВА



ГРУПА H

№ Команда І В Н П М О 1 ДАНІЯ 2 ФІНЛЯНДІЯ 3 СЛОВЕНІЯ 4 КАЗАХСТАН 5 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 6 САН-МАРИНО



ГРУПА I

№ Команда І В Н П М О 1 ШВЕЙЦАРІЯ 2 ІЗРАЇЛЬ 3 РУМУНІЯ 4 КОСОВО 5 БІЛОРУСЬ 6 АНДОРРА



ГРУПА J

№ Команда І В Н П М О 1 ПОРТУГАЛІЯ 2 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 3 ІСЛАНДІЯ 4 ЛЮКСЕМБУРГ 5 СЛОВАЧЧИНА 6 ЛІХТЕНШТЕЙН

КАЛЕНДАР ВІДБОРУ ЄВРО-2024

Тур 1: 23 – 25 березня 2023 року

Тур 2: 26 – 28 березня 2023 року

Тур 3: 16 – 17 червня 2023 року

Тур 4: 19 – 20 червня 2023 року

Тур 5: 7 – 9 вересня 2023 року

Тур 6: 10 – 12 вересня 2023 року

Тур 7: 12 – 14 жовтня 2023 року

Тур 8: 15 – 17 жовтня 2023 року

Тур 9: 16 – 18 листопада 2023 року

Тур 10: 19 – 21 листопада 2023 року

Стикові матчі: 21, 26 березня 2024 року

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