Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях.

Україною шириться повітряна тривога через застосування російськими загарбниками ударних безпілотників.

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Про це інформують Повітряні сили.

Повітряна тривога через загрозу БпЛА оголошена у Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

"Кіровоградська область група ударних ворожих БпЛА у вашому напрямку. Ударні ворожі БпЛА заходять з Київської області у Житомирську область. Група ударних ворожих БпЛА рухаються з Миколаївської області в Одеську область", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт пояснив, для чого РФ майже щодня запускає "Шахеди" по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Західна ППО перетворює Київ на безпечне місце в охопленій війною Україні.

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