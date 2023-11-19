Київ та область атакують ударні БпЛА: працює ППО

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Пізно ввечері 18 листопада російські загарбники атакували Київську область безпілотниками типу Shahed, по яких відпрацювали сили ППО.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.
У повідомленні вказується, що на Київщині сили ППО продовжують працювати по ворожих цілях.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - зазначили в ОВА.
Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до столиці.
"На підступах до Київа працює ППО. Загроза БпЛА для столиці зберігається. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 листопада в Одеському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури – фото.
Крім того, ми раніше інформували, що окупаційна армія Росії 17 листопада завдала удару по Запорізькій області дронами типу "Shahed".
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