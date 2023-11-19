Київ та область атакують ударні БпЛА: працює ППО

Пізно ввечері 18 листопада російські загарбники атакували Київську область безпілотниками типу Shahed, по яких відпрацювали сили ППО.

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Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

У повідомленні вказується, що на Київщині сили ППО продовжують працювати по ворожих цілях.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - зазначили в ОВА.

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до столиці.

"На підступах до Київа працює ППО. Загроза БпЛА для столиці зберігається. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 листопада в Одеському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури – фото.

Крім того, ми раніше інформували, що окупаційна армія Росії 17 листопада завдала удару по Запорізькій області дронами типу "Shahed".

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