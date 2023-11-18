Щоденні атаки ворожих дронів мають підступну мету — нардеп

Російським окупантам важливо знати, де розміщенні різні засоби ППО на території України, щоб згодом планувати масовані ракетні удари.

Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що ворог проводить таку собі “розвідку боєм”, щоденно атакуючи Україну “Шахедами”.

Про це він говорив у суботу, 18 листопада, в коментар “24 каналу”.

За його словами, російським окупантам важливо знати, де розміщенні різні засоби ППО на території України, щоб згодом планувати масовані ракетні удари. Саме тому вони майже щоденно атакують дронами-камікадзе.

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“Їм важливо знати, де розміщена ППО, щоб потім планувати пуски ракет. Така собі розвідка боєм. Вже почався холод – і скоро можуть початися обстріли енергетичної інфраструктури”, – сказав Костенко.

Ще однією метою таких атак окупантів він назвав виснаження ракетних запасів українських систем ППО, для цього вони змушують збивати порівняно дешеві дрони-камікадзе дорогими ракетами. Але над вирішенням цієї проблеми українські військові працюють.

“Наскільки я знаю, майже кожне обласне місто намагається створити спеціальні кулеметні загони, щоб мати можливість збивати повітряні цілі за допомогою великокаліберних кулеметів. Вони знімають навантаження із зенітних ракетних комплексів”, – зауважив Костенко.

Нагадаємо, нещодавно командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео збиття російських ударних безпілотників Shahed, зауваживши, що відповідні підрозділи ПС ЗСУ працюють цілодобово.

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