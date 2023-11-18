Ежедневные атаки вражеских дронов имеют коварную цель — нардеп

Российским оккупантам важно знать, где размещены разные средства ПВО на территории Украины, чтобы впоследствии планировать массированные ракетные удары.

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что враг проводит "разведку боем", ежедневно атакуя Украину "Шахедами".

Об этом он говорил в субботу, 18 ноября, в комментарии "24 каналу".

По его словам, российским оккупантам важно знать, где размещены разные средства ПВО на территории Украины, чтобы впоследствии планировать массированные ракетные удары. Именно поэтому они ежедневно атакуют дронами-камикадзе.

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“Им важно знать, где размещена ПВО, чтобы потом планировать пуски ракет. Такая разведка боем. Уже началися холода – и скоро могут начаться обстрелы энергетической инфраструктуры”, – сказал Костенко.

Еще одной целью таких атак окупантов он назвал истощение ракетных запасов украинских систем ПВО, для этого они заставляют сбивать сравнительно дешевые дроны-камикадзе дорогими ракетами. Но над решением этой проблемы украинские военные работают.

“Насколько я знаю, почти каждый областной город пытается создать специальные пулеметные отряды, чтобы сбивать воздушные цели с помощью крупнокалиберных пулеметов. Они снимают нагрузку с зенитных ракетных комплексов”, – отметил Костенко.

Напомним, недавно командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео избиения российских ударных беспилотников Shahed, отметив, что соответствующие подразделения ПС ВСУ работают круглосуточно.

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