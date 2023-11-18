Как противодействовать попыткам России устроить "Майдан-3" в Украине: ответ Подоляка

Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о намерении РФ устроить "Майдан-3" в Украине. По его словам, здесь есть три составляющих.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Три составляющих достаточно просты... Первое, это критическое мышление, что ты читаешь, зачем ты это делаешь... Вторая составляющая, это прозрачность в разговоре государства, то есть соответствующих лиц, с обществом. То есть если есть сложные вопросы... надо об этом говорить и не бояться... И третья составляющая, это все же принимать соответственно правильные управленческие решения", — заявил Подоляк.

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Он отметил, что на уровне государства есть у нас определенные институты — контрразведка и Силы специальных операций, которые отрабатывают соответственно контрмеры, чтобы уменьшить влияние тех или иных публикаций.

"Есть возможности проводить контрмеры и на территории России, отвлекать внимание. Есть возможности и здесь превентивно все это останавливать", — подчеркнул советник ОП.

"Майдан — 3" в Украине: что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны.

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош рассказал, возможен ли в Украине третий "Майдан ", который стремится организовать Россия.

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