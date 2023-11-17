Россия готовит "Майдан-3" в Украине — Зеленский

В планы россиян входит свержение всей власти Украины во главе с самим Зеленским.

Об этом глава государства рассказал в комментарии Bloomberg.

"Наша разведка располагает информацией, которая также поступила от наших партнеров", — сказал Зеленский.

По его словам, в Москве готовят план под кодовым названием "Майдан 3", которое символизирует свержение власти, которое произошло во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, когда от власти отстранили пророссийского президента Виктора Януковича.

"Майдан для них – это переворот, поэтому операция ясна", – сказал Зеленский.

В то же время президент в очередной раз отверг переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и заявил, что его правительство не будет склоняться к чему-либо, что напоминает замороженный конфликт.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал саммит Формулы мира и заявил, что финальный документ будет передан России, но после выхода их войск с территории Украины. Президент еще раз подчеркнул, что не будет вести переговоры с РФ "под пулями, с оружием у наших голов".

Читайте также: