Росія готує "Майдан-3" в Україні — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни.

До планів росіян входить повалення всієї влади України на чолі з самим Зеленським.

Про це глава держави розповів у коментарі Bloomberg.

"Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів", - сказав Зеленський.

За його словами, у Москві готують план під кодовою назвою "Майдан 3", яка симоволізує повалення влади, що відбулося під час Революції Гідності в Україні 2014 року, коли від влади усунули проросійського президента Віктора Януковича.

"Майдан для них - це переворот, тому операція зрозуміла", - сказав Зеленський.

Водночас президент вкотре відкинув переговори з російським колегою Володимиром Путіним і заявив, що його уряд не схилятиметься до чогось, що нагадує заморожений конфлікт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував саміт Формули миру і заявив, що фінальний документ передадуть Росії, але після виходу їхніх військ з території України. Президент вкотре наголосив, що не вестиме перемовини з РФ "під кулями, зі зброєю біля наших голів".

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