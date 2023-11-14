Столтенберг зробив заяву про переговори України та РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що поки країни Альянсу не бачать бажання вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним про прийнятне рішення для України. Тож нині головне - підтримувати ЗСУ.

Україна буде сама вирішувати щодо доцільності мирних перемовин з Росією. Союзники НАТО мають підтримувати її у цьому рішенні.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив перед зустріччю Ради закордонних справ Європейського Союзу з міністрами оборони.

"Україна сама вирішує, які умови є прийнятними для переговорів і, що ще важливіше, які умови є прийнятними для будь-якої угоди. Відповідальність союзників по НАТО полягає в тому, щоб підтримувати Україну в самообороні, тому що це також в наших інтересах — показати, що ми відстоюємо верховенство права та міжнародного права та що ми допомагаємо Україні дати відсіч агресивній війні", - сказав він.

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Столтенберг додав, що війни непередбачувані, і ніхто не може сказати, як і коли ця війна закінчиться. Однак нині ймовірність досягнення прийнятного для України результату переговорів зростає з більшою військовою підтримкою, яку надають США.

Генсек НАТО зауважив, що наразі країни НАТО не бачать бажання вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним про прийнятне рішення для України.

"Тож єдиний спосіб досягти цього — переконати президента Путіна, що вони не переможуть на полі бою. І єдиний спосіб досягти цього – зміцнення військового потенціалу України, надання підтримки. Отже, якщо ви хочете досягти рішення шляхом переговорів, шлях до цього – підтримка України", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, видання The Washington Post припускає, що російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни, і це справжня небезпека для України, залежної від сторонніх поставок і підтримки.

На думку автора, Путін явно сподівається вичерпати терпіння Заходу, матеріальні та кадрові резерви України – можливо, також бажаючи бачити колишнього президента Дональда Трампа обраним знову. А обрання Трампа може послабити бажання США підтримувати Україну.

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