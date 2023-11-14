У Києві горить СТО: відео

Орієнтовна площа пожежі становить 150 квадратних метрів, люди намагаються врятувати свої автівки.
У Києві спалахнула масштабна пожежа на вулиці Ушинського. Горить СТО.
Огонь охопив конструкцію будівлі.
На відео, яке опубліковано у соціальних мережах, видно, що люди намагаються врятувати автомобілі.
"На місці вже працюють рятувальники. Орієнтовна площа пожежі становить 150 квадратних метрів", - повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.
Станом на 18:10 рятувальники повідомили, що пожежу локалізовано.
Нагадаємо, на Київщині автівка згоріла разом із водієм.
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