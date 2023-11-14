Що додати до фаршу замість хліба: приготування котлет по-новому

Розповідаємо, що можна додати до фаршу котлет замість хліба, щоб вони були соковитими

Для чого додають хліб в котлети

Одне із важливих завдань, яке виконує хліб, коли його додають до фаршу — це зробити котлети такими, щоб вони не розпадалися під час термічної обробки. Хліб виконує тут сполучну функцію. Важлива роль хліба у фарші — це те, що він пом'якшує смак, робить котлети м'якими та ніжними. Ну і наостанок, не потрібно забувати, що таким чином господині економлять фарш.

Але не всі знають, що зробити котлети соковитими та м'ясистими можна не лише за допомогою хліба. Для цього підійдуть і інші продукти.

Чим можна замінити хліб в котлетах

Найчастіше, що роблять господині — це додають борошно, Цей інгредієнт допоможе, якщо фарш рідкий і розтікається по сковороді. Тільки з борошном потрібно бути обережним, він може зробити котлети твердими та жорсткими.

Подібним чином діє і манна крупа, яка також добре вбирає зайву воду.

Крохмаль, якщо його додати, не тільки вбирає воду, а й загусає при нагріванні.

Панірувальні сухарі є традиційною альтернативою хліба, вони вбирають зайву вологу.

У надто рідкий фарш рекомендується додавати вівсяні пластівці, які попередньо можна змолоти. Якщо фарш сухуватий, пластівці також можна додати, але попередньо його потрібно залити киплячим молоком, дати розбухнути та після цього покласти у фарш.

Якщо фарш сухий і його потрібно зробити соковитим, до фаршу можна додати сиру картоплю. Її слід натерти на дрібній тертці, змішати з фаршем та залишити на 10-15 хвилин.

Зроблять котлети ніжними та соковитими додавання натертого кабачка. Перед цим кабачки потрібно віджати, щоб стік зайвий сік, інакше фарш стане занадто рідким.

Подрібнені морква, капуста, гарбуз (їх потрібно добре подрібнити), порізана цибуля також стануть чудовою заміною хліба. Звичайно вони не такі соковиті, як кабачки чи картопля, зате нададуть додаткові нотки смаку та аромату.

Відварений рис допоможе склеїти фарш та надасть котлетам ніжнішого смаку.

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