Що потрібно додавати до тіста, щоб випічка не черствіла: всі кулінарні секрети

Розповідаємо, що робити, щоб булочки, хліб, будь-яка випічка довго не черствіли.

Всі ми знаємо, якою смачною та м'якою є свіжоспечена випічка. Проте потім вона починає швидко черствіти.

Але цей процес можна попередити, якщо під час замішування додати в тісто певні інгредієнти.

Що потрібно додати до тіста, щоб воно довго не черствіло

Щоб випічка залишалася тривалий час свіжою, досвідчені кулінари:

Використовують пшеничне борошно лише вищого ґатунку – в ньому менше клейковини. Перед випіканням його гарно просіюють.

Багато хто з кулінарів додає мінеральну воду – помічено, що з цим компонентом хлібні вироби черствіють повільніше.

Готова випічка довше залишається свіжою, якщо додати в тісто ложку рідкого меду.

Оладки, млинці, пироги й булочки менше сохнутимуть, якщо в тісто додати трохи манки.

Пиріжки, пироги та будь-яка інша випічка після додавання картопляного чи кукурудзяного крохмалю вийдуть м’якими, повітряними і смачними та залишаться такими протягом кількох днів.

Хліб буде довго м'яким, якщо перемішати житнє і пшеничне борошно.

На смак випічки впливає і її зберігання.

Контакт із повітрям прискорює втрату м'якості виробу, тому щоб випічка довго залишалася свіжою:

Загорніть її в папір. Це найкращий спосіб зберегти хліб свіжим. У поліетилені або харчовій плівці волога не випаровується, і хліб швидко запліснявіє.

Зберігайте випічку в хлібниці. В закритій місткості випічка і хліб довше збережуть свіжість і смак завдяки невеликим дірочкам, які дозволяють повітрю вільно циркулювати.

Випічку можна заморозити – в такому вигляді вона може зберігатися декілька місяців. Перед вживанням достатньо буде розігріти її в духовці або мікрохвильовій печі.

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