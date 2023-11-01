Що потрібно додавати до тіста, щоб випічка не черствіла: всі кулінарні секрети

Розповідаємо, що робити, щоб булочки, хліб, будь-яка випічка довго не черствіли.
Всі ми знаємо, якою смачною та м'якою є свіжоспечена випічка. Проте потім вона починає швидко черствіти.
Але цей процес можна попередити, якщо під час замішування додати в тісто певні інгредієнти.
Що потрібно додати до тіста, щоб воно довго не черствіло
Щоб випічка залишалася тривалий час свіжою, досвідчені кулінари:
- Використовують пшеничне борошно лише вищого ґатунку – в ньому менше клейковини. Перед випіканням його гарно просіюють.
- Багато хто з кулінарів додає мінеральну воду – помічено, що з цим компонентом хлібні вироби черствіють повільніше.
- Готова випічка довше залишається свіжою, якщо додати в тісто ложку рідкого меду.
- Оладки, млинці, пироги й булочки менше сохнутимуть, якщо в тісто додати трохи манки.
- Пиріжки, пироги та будь-яка інша випічка після додавання картопляного чи кукурудзяного крохмалю вийдуть м’якими, повітряними і смачними та залишаться такими протягом кількох днів.
- Хліб буде довго м'яким, якщо перемішати житнє і пшеничне борошно.
На смак випічки впливає і її зберігання.
Контакт із повітрям прискорює втрату м'якості виробу, тому щоб випічка довго залишалася свіжою:
- Загорніть її в папір. Це найкращий спосіб зберегти хліб свіжим. У поліетилені або харчовій плівці волога не випаровується, і хліб швидко запліснявіє.
- Зберігайте випічку в хлібниці. В закритій місткості випічка і хліб довше збережуть свіжість і смак завдяки невеликим дірочкам, які дозволяють повітрю вільно циркулювати.
- Випічку можна заморозити – в такому вигляді вона може зберігатися декілька місяців. Перед вживанням достатньо буде розігріти її в духовці або мікрохвильовій печі.
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