Что нужно добавлять в тесто, чтобы выпечка не черствела: все кулинарные секреты

Рассказываем, что делать, чтобы булочки, хлеб, любая выпечка долго не черствели.

Все мы знаем, какая вкусная и мягкая свежеиспеченная выпечка. Однако потом она начинает быстро черстветь.

Но этот процесс можно предупредить, если при замешивании добавить в тесто определенные ингредиенты.

Что нужно добавить к тесту, чтобы оно долго не черствело

Опытные кулинары, чтобы выпечка оставалась долгое время свежей:

Используют пшеничную муку только высшего сорта – в ней меньше клейковины. Перед выпеканием ее хорошо просеивают.

Многие из кулинаров добавляют минеральную воду, подмечено, что с этим компонентом хлебные изделия черствеют медленнее.

Готовая выпечка подольше остается свежее, если добавить в тесто ложку жидкого меда.

Оладьи, блины, пироги и булочки будут меньше сохнуть, если в тесто всыпать немного манки.

Пирожки, пироги и любая другая выпечка после добавления картофельного или кукурузного крахмала получаются мягкими, воздушными и вкусными и останутся такими в течение нескольких дней.

Хлеб будет долго мягким, если перемешать ржаную и пшеничную муку.

На вкус выпечки оказывает влияние и ее хранение.

Контакт с воздухом ускоряет потерю мягкости изделия, так чтобы выпечка долго оставалась свежей:

Заверните ее в бумажную бумагу. Это самый лучший способ сохранить хлеб свежим. В полиэтилене или пищевой пленке влага не испаряется, и хлеб быстро заплесневеет.

Храните выпечку в хлебнице. В закрытой емкости выпечка и хлеб дольше сохранят свежесть и вкус благодаря небольшим дырочкам, позволяющим воздуху свободно циркулировать.

Выпечку можно заморозить, в таком виде она может храниться несколько месяцев. Перед употреблением достаточно будет разогреть ее в духовке или микроволновке.

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