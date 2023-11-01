Что нужно добавлять в тесто, чтобы выпечка не черствела: все кулинарные секреты

Рассказываем, что делать, чтобы булочки, хлеб, любая выпечка долго не черствели.
Все мы знаем, какая вкусная и мягкая свежеиспеченная выпечка. Однако потом она начинает быстро черстветь.
Но этот процесс можно предупредить, если при замешивании добавить в тесто определенные ингредиенты.
Что нужно добавить к тесту, чтобы оно долго не черствело
Опытные кулинары, чтобы выпечка оставалась долгое время свежей:
- Используют пшеничную муку только высшего сорта – в ней меньше клейковины. Перед выпеканием ее хорошо просеивают.
- Многие из кулинаров добавляют минеральную воду, подмечено, что с этим компонентом хлебные изделия черствеют медленнее.
- Готовая выпечка подольше остается свежее, если добавить в тесто ложку жидкого меда.
- Оладьи, блины, пироги и булочки будут меньше сохнуть, если в тесто всыпать немного манки.
- Пирожки, пироги и любая другая выпечка после добавления картофельного или кукурузного крахмала получаются мягкими, воздушными и вкусными и останутся такими в течение нескольких дней.
- Хлеб будет долго мягким, если перемешать ржаную и пшеничную муку.
На вкус выпечки оказывает влияние и ее хранение.
Контакт с воздухом ускоряет потерю мягкости изделия, так чтобы выпечка долго оставалась свежей:
- Заверните ее в бумажную бумагу. Это самый лучший способ сохранить хлеб свежим. В полиэтилене или пищевой пленке влага не испаряется, и хлеб быстро заплесневеет.
- Храните выпечку в хлебнице. В закрытой емкости выпечка и хлеб дольше сохранят свежесть и вкус благодаря небольшим дырочкам, позволяющим воздуху свободно циркулировать.
- Выпечку можно заморозить, в таком виде она может храниться несколько месяцев. Перед употреблением достаточно будет разогреть ее в духовке или микроволновке.
Читайте также: