За террористами ХАМАСа стоит не только Иран: израильский аналитик – о ближайшем к боевикам агрессоре

Страна Среднего Востока Катар стоит за террором, совершаемым палестинским исламистским движением ХАМАС.

Об этом сказал "24 Каналу" главный редактор портала "Детали" в Израиле Эмиль Шлеймович.

Эксперт отметил, что переговоры об освобождении заложников в любом случае ведет Катар.

Редактор назвал Катар небольшим и чрезвычайно агрессивным государством, которое "кормится" нефтяными долларами и вложило сотни миллионов в группировку ХАМАС.

"Именно Катар оказывает непосредственное влияние на группировку ХАМАС, а уже потом Иран", – отметил главный редактор портала.

Пока Израиль не верит в перспективность заключения соглашения с ХАМАСом об обмене пленными. Даже посреднические усилия Катара не приносят нужных результатов.

"В последнее время Катар начал понимать, что ХАМАС его просто обманывает – дает обещания, которые потом не выполняет, и объясняет это "продолжением серьезных ударов Израиля", – сказал Эмиль Шлеймович.

По словам эксперта, родственники заложников просят власти Израиля, чтобы боевые действия на территории Газы осуществлялись с наименьшим риском для пленных. Между тем израильская сторона на самом деле не знает точного количества убитых заложников.

"Если завтра будут освобождены пленные или совершено какое-то соглашение по обмену, то ХАМАС и Исламский джихад могут попытаться оставить каких-то людей", – добавил Шлеймович.

Пока известно о 240 распознанных израильтянах, которых боевики ХАМАСа взяли в плен во время вторжения в Израиль.

Количество заложников постоянно увеличивается, ведь есть немало обескровленных тел, которые продолжают идентифицировать с привлечением археологов. Также многие израильтяне считаются пропавшими без вести.

Тем временем российских заложников в ХАМАСе готовы отпустить. МИД РФ уже предоставил список россиян, которые могут находиться среди заложников.

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