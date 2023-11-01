За терористами ХАМАСу стоїть не лише Іран: ізраїльський аналітик – про найближчого до бойовиків агресора

Країна Середнього Сходу Катар стоїть за терором, який здійснює палестинський ісламістський рух ХАМАС.

Про це сказав "24 Каналу" головний редактор порталу "Деталі" в Ізраїлі Еміль Шлеймович.

Експерт зазначив, що перемовини про звільнення заручників у будь-якому разі веде саме Катар.

Редактор назвав Катар невеликою і надзвичайно агресивною державою, що "годується" нафтовими доларами та вклала сотні мільйонів в угруповання ХАМАС.

"Саме Катар має безпосередній вплив на угруповання ХАМАС, а вже потім Іран", – зауважив головний редактор порталу.

Поки Ізраїль не вірить у перспективність щодо укладання угоди з ХАМАСом про обмін полоненими. Навіть посередницькі зусилля Катару не приносять потрібних результатів.

"Останнім часом Катар почав розуміти, що ХАМАС його просто обманює – дає обіцянки, які потім не виконує, і пояснює це "продовженням серйозних ударів Ізраїлю", – сказав Еміль Шлеймович.

За словами експерта, родичі заручників просять владу Ізраїлю, аби бойові дії на території Гази здійснювалися з найменшим ризиком для полонених. Тим часом ізраїльська сторона насправді не знає точну кількість убитих заручників.

"Якщо завтра будуть звільнені полонені чи здійснена якась угода з обміну, то ХАМАС та Ісламський джихад можуть спробувати залишити якихось людей", – додав Шлеймович.

Наразі відомо про 240 упізнаних ізраїльтян, яких бойовики ХАМАСу взяли в полон під час вторгнення до Ізраїлю.

Кількість заручників постійно збільшується, адже є чимало знекровлених тіл, яких продовжують ідентифікувати із залученням археологів. Також чимало ізраїльтян вважаються зниклими безвісти.

Тим часом російських заручників у ХАМАСі готові відпустити. МЗС РФ вже надало список росіян, які можуть бути серед заручників.

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