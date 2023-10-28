Ізраїль веде "війну людства проти варварів" — Нетаньягу

Ізраїльський прем’єр засудив тих, хто звинувачує солдатів ЦАХАЛ у “воєнних злочинах” в Секторі Гази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що війна, яку веде його країна проти ХАМАС має підтримку серед союзників у західному світі, оскільки є “війною людства проти варварів”.

Таку заяву він зробив в суботу, 28 жовтня, під час пресконференції, передає The Times of Israel.

Ізраїльський прем’єр назвав “лицемірами і брехунами” тих, хто сміє звинувачувати солдатів ізраїльської армії у воєнних злочинах у Секторі Гази.

“ЦАХАЛ — найморальніша армія у світі. ЦАХАЛ робить усе, щоб уникнути шкоди некомбатантам”, — стверджував він, закликаючи мирних жителів північної частини Сектора Гази покинути зону ведення бойових дій і перебратися на південь.

Нетаньягу звинуватив ХАМАС у тому, що він “використовує громадян як живий щит”, використовує лікарні як штаб-квартири терористів і використовує пальне, призначене для лікарень, для забезпечення своєї війни.

Ізраїльський прем’єр підкреслив, що підтримка країн Заходу засвідчила розуміння того, що “Ізраїль веде не лише свою війну, а й війну людства проти варварів”.

“Наші союзники в західному світі та наші партнери в арабському світі знають, що якщо ми не переможемо, вони стануть наступними в кампанії завоювань і вбивств з осі зла”, — говорить він.

Нетаньягу при цьому відзначив візити солідарності лідерів Сполучених Штатів, Великої Британії, Італії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Греції, Кіпру тощо.

“Буває, що нація стоїть перед двома шляхами – існувати чи припинити існування. Ми зараз у такому випробуванні”, – наголосив прем’єр.

Нетаньягу додав, що Ізраїль готовий до того, що ця війна буде “довгою і важкою”

“Це наша друга війна за незалежність. Ми будемо боротися за захист батьківщини. Ми будемо битися і не відійдемо”, — пообіцяв він.

Нагадаємо, цього ж дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на багатотисячному пропалестинському мітингу у Стамбулі, звинувативши Захід у “різанині” в Секторі Гази та назвавши Ізраїль “окупантом”. Після таких заяв міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен наказав усім ізраїльським дипломатичним представникам повернутися з Туреччини.

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