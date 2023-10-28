Ізраїль розпочав "нову фазу" війни з ХАМАСом

У суботу, 28 жовтня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок "нової фази" у війні проти ХАМАС після того, як наземні сили вторглися в Сектор Гази, а військові протягом ночі обстріляли об'єкти палестинського угруповання.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Команди силам оборони чіткі: операція триватиме до нового наказу", - сказав Галлант, додавши, що "земля в Газі здригнулася".

Цю заяву було зроблено після зустрічі міністра оборони Ізраїлю з вищими посадовими особами служби безпеки, включаючи керівників ЦАХАЛу, Шин Бет і Моссад.

Офіс головного оборонного відомства каже, що він визначив "напрямок дій щодо основних зусиль" у війні, включаючи "військові зусилля, зусилля зі звільнення полонених, цивільні зусилля та гуманітарні зусилля".

"Щодо інших сфер: ми готуємося захищати громадян Ізраїлю. Гарантувати їм безпеку. Ми це робимо на півночі, в центрі і всюди", - пообіцяв Йоав Галлант.

Нагадаємо, ізраїльська армія повідомляє про розширення наземних операцій і закликає палестинців негайно пересуватися на південь.

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