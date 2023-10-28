Ізраїль розширює наземні операцій в Секторі Гази: все, що відомо про ситуацію на Близькому Сході

У Секторі Ґази зникли телефонний зв'язок та інтернет. Ізраїльська армія повідомляє про розширення наземних операцій і закликає палестинців негайно пересуватися на південь. Один із найбільших шпиталів Ґази ЦАХАЛ звинуватив у тому, що просто під лікарнею і в низці її приміщень облаштовано штаб бойовиків.

Про останній розвиток конфлікту на Близькому Сході дізнавалася кореспонденка ТСН Яна Слєсарчук.

ХАМАС перетворив цивільних на щит

Бригадний генерал армії Ізраїлю наголосив, що бойовики під Газою вирили ціле підземне місто. В цих тунелях усе - штаби, склади, підходи до пускових ракетних установок.

Цими тунелями бойовики ХАМАСу проникали до Ізраїлю. Ними ж тікали, захопивши заручників. Їх добре пам'ятає 85-річна Йохевед Ліфшиц, чоловік якої досі перебуває в полоні.

Знищений бойовиками ХАМАСу будинок в Ізраїлі / Фото: Associated Press

"Далі ми долали кілометри під землею, по вологій землі. То було наче павутиння - численних розгалуджених тунелів", - розповідає вона.

Щоразу це забирає чимало мирних життів. Ізраїльтяни намагаються переконати світ, що іншого вибору в них немає, тому що ХАМАС перетворив цивільних на щит.

Ізраїль анонсує розширення наземної операції в Секторі Гази: зник телефонний зв'язок та Інтернет

Що відомо про загиблих та поранених

Речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі каже, що у шпиталі аль-Шифа, найбільшій лікарня Гази перебуває понад 1500 койкомісць, 4000 медиків.

"Будівлі, відмічені червоним використовує ХАМАС. Тут у них командний пункт для запуску ракет, тут вони координують теракти. З лікарні є численні входи в тунелі", - додає він.

Медіа-центр став прихистком для десятків тисяч цивільних, а от жодних доказів, що під ним є тунелі - немає. Однак будь-яка офіційна особа в Секторі Гази це - представник ХАМАСу, угруповання, визнаного терористичним багатьма державами світу.

Люди несуть тіла 2 палестинських чоловіків, убитих ізраїльськими військами на Західному березі / Фото: Getty Images

Відтак навіть в офіційній статистиці загиблих і поранених з Гази вже вголос сумніваються Сполучені Штати, а за ними - окремі європейські держави, серед них Німеччина. Хоча Ізраїль вимагав, аби палестинці евакуювалися з півночі Сектору Гази, удари - йдуть і по південних районах, куди ледь встигли перебратися люди.

В руках бойовиків ХАМАСу залишається двісті тридцять троє заручників - це громадяни Ізраїлю та іноземці. Їх кількість уточнюють щодня. У той же час саме угруповання стверджує, що начебто не має звязку з усіма групами своїх бойовиків.

Надвечір одразу кілька арабських та американських джерел заявило, начебто переговори про звільнення заручників, які проводить Катар помітно просунулися. Заручники - одна з причин, чому Ізраїль досі не починав наземної операції в Газі, обмежуючись авіабомбами, ракетами та невеликими рейдами.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю у п'ятницю, 27 жовтня, оголосила про розширення наземних операцій у Секторі Гази.

Читайте також: