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У Путіна прокоментували візит делегації ХАМАСу до Москви

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Путіна прокоментували візит делегації ХАМАСу до Москви

Москва / Фото: Associated Press

Палестинську організацію очолив член політбюро ХАМАСу Абу Марзук.

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає за необхідне підтримувати контакти з усіма сторонами конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише Bild. 

За його словами, делегація ХАМАСу напередодні зустрічалася із представниками Міністерства закордонних справ РФ, але не контактувала безпосередньо з Кремлем.

Водночас влада Ізраїлю закликала Росію вислати делегацію терористичної організації ХАМАС і висловила жаль з приводу її зустрічі з російськими дипломатами на офіційному рівні.

Нагадаємо, як стало відомо напередодні, у четвер, 26 жовтня, до Москви прибула делегація палестинського угруповання ХАМАС, бойовики якої 7 жовтня здійснили терористичну атаку на Ізраїль із Сектора Гази.

Напад ХАМАСу на Ізраїль: яка ситуація

Вночі 27 жовтня Ізраїль направив танки й війська до Сектора Гази у межах другого рейду. Ізраїльська армія завдала ударів по бойовиках та об'єктах ХАМАСу.

Армії Штатів та Південної Кореї цього тижня провели спільні військові навчання з бойовими стрільбами, щоб відточити свої навички протистояти загрозам "у стилі ХАМАС" з боку небезпечного сусіда Сеулу - Північної Кореї.

Також Сполучені Штати оберуть час та спосіб відповіді на атаки на американські бази на Близькому Сході.

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Дата публікації
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