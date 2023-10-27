У Путина прокомментировали визит делегации ХАМАСа в Москву

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Bild.

По его словам, делегация ХАМАСа накануне встречалась с представителями Министерства иностранных дел РФ, но не контактировала напрямую с Кремлем.

В то же время власти Израиля призвали Россию выслать делегацию террористической организации ХАМАС и выразили сожаление по поводу ее встречи с российскими дипломатами на официальном уровне.

Напомним, как стало известно накануне, в четверг, 26 октября, в Москву прибыла делегация палестинской группировки ХАМАС, боевики которой 7 октября совершили террористическую атаку на Израиль из Сектора Газа.

Нападение ХАМАСа на Израиль: какая ситуация

Ночью 27 октября Израиль направил танки и войска в Сектор Газа в рамках второго рейда. Израильская армия нанесла удары по боевикам и объектам ХАМАСа.

Армии Штатов и Южной Кореи на этой неделе провели совместные военные учения с боевыми стрельбами, чтобы отточить свои навыки противостоять угрозам "в стиле ХАМАСа" со стороны опасного соседа Сеула – Северной Кореи.

Соединенные Штаты также выберут время и способ ответа на атаки на американские базы на Ближнем Востоке.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.