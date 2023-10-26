Дружественный визит террористов: делегация ХАМАСа приехала в Москву

Предварительно о приезде в столицу РФ палестинской делегации не сообщалось.

В четверг, 26 октября, в Москву прибыла делегация палестинской группировки ХАМАС, боевики которой 7 октября совершили террористическую атаку на Израиль из Сектора Газа.

Информацию об этом "дружественном визите", которую сначала распространили российские пропагандисты со ссылкой на собственные источники, подтвердила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Представители соответствующего палестинского движения [ХАМАС] находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем", – заявила она.

Как пишет Meduza, возглавляет палестинскую делегацию член политбюро ХАМАСа Абу Марзук.

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С кем будут встречаться представители этой группировки в Москве, не уточняется. Предварительных сообщений о визите официально не было.

Кроме того, по словам Захаровой, сейчас в Москве находится заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани, он встречается с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным.

В издании напомнили, что Россия традиционно поддерживает дружеские отношения с ХАМАСом — в отличие от многих других стран мира, в РФ группировка не считается террористической.

Делегации ХАМАСа регулярно посещают Москву. Нынешний визит стал первым с начала новой войны в Секторе Газа, вызванной нападением боевиков движения на Израиль и захватом заложников. В результате этого нападения, по данным Израиля, погибло 23 граждан России.

Напомним, ранее глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за их поддержку на Совбезе ООН, где рассматривалась резолюция по конфликту с Израилем.

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