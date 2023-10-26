Дружній візит терористів: делегація ХАМАСу приїхала до Москви

Попередньо про приїзд до столиці РФ палестинської делегації не повідомлялося.

У четвер, 26 жовтня, до Москви прибула делегація палестинського угруповання ХАМАС, бойовики якої 7 жовтня здійснили терористичну атаку на Ізраїль із Сектора Гази.

Інформацію про цей “дружній візит”, яку спершу поширили російські пропагандисти з посиланням на власні джерела, підтвердила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

“Представники відповідного палестинського руху [ХАМАС] перебувають із візитом у Москві. Що стосується контактів, то додатково вас проінформуємо", - заявила вона.

Як пише Meduza, очолює палестинську делегацію член політбюро ХАМАСу Абу Марзук.

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З ким зустрічатимуться представники цього угруповання у Москві, не уточнюється. Попередніх повідомлень про візит офіційно не було.

Крім того, за словами Захарової, зараз у Москві перебуває заступник очільника МЗС Ірану Алі Багері Кані, він зустрічається із заступником голови МЗС Росії Михайлом Галузіним.

У виданні нагадали, що Росія традиційно підтримує дружні відносини з ХАМАСом — на відміну від багатьох інших країн світу, в РФ угруповання не вважається терористичним.

Делегації ХАМАСу регулярно відвідують Москву. Поточний візит став першим від початку нової війни в Секторі Гази, спричиненої нападом бойовиків руху на Ізраїль та захопленням заручників. Внаслідок цього нападу, за даними Ізраїлю, загинули 23 громадян Росії.

Нагадаємо, раніше голова політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїл Ханія подякував Росії та Китаю за їхню підтримку на Радбезі ООН, де розглядалася резолюція щодо конфлікту з Ізраїлем.

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