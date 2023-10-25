Війна Ізраїлю та ХАМАС: стало відомо, у якому випадку США можуть вступити у збройне протистояння

Розміщення США на Близькому Сході своїх військових - це очевидний сигнал для іранського режиму.

Військові США можуть взяти участь у війні Ізраїлю та ХАМАСу, якщо ситуація загостриться.

Про це “24 Каналу” розповів офіційний представник уряду Ізраїлю Аріель Бульштейн.

За його словами, умови Голокосту навчили Ізраїль вміти постояти за себе та давати відсіч будь-якому агресору. Тому наразі мова не йде про те, щоб американські солдати вступили у війну проти ХАМАСу на боці ізраїльської армії.

До того ж ХАМАС - не єдине терористичне угруповання. Воно має союзників, зокрема - Хезболлу. Саме вони з воєнної точки зору значно сильніші, ніж палестинські бойовики.

Перед нападом на Ізраїль бойовики довго готувалися, створювали систему тунелів, створили по всій території Сектора Гази тисячі місць для запуску ракет - часто такі місця були облаштовані під землею.

"Все це потрібно помножити на 10, а інколи й на 100, щоб оцінити потенціал Хезболли. А ми прекрасно знаємо, що за нею стоїть Іран, який є "диригентом" цієї терористичної діяльності", – наголосив Аріель Бульштейн.

Водночас розміщення Сполученими Штатами на Близькому Сході своїх військових - це очевидний сигнал для іранського режиму

"Джо Байден й представники США дали зрозуміти – при такому сценарію вони не будуть сидіти склавши руки. Слова американського президента говорять: якщо Іран відкрито вступить у військове протистояння на боці ХАМАС, то і США не залишиться осторонь цієї битви добра зі злом", – зауважив Аріель Бульштейн.

Нагадаємо, що ХАМАС зміг приховати підготовку нападу на Ізраїль за допомогою дротового телефонного зв'язку.

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