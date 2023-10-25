Favbet Foundation передав спецпризначенням Нацгвардії позашляховик

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Центру спеціального призначення Національної гвардії України позашляховик Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.

Автомобіль уже допомагає спецпідрозділу «Омега» оперативно реагувати на загрози й ефективно виконувати поставлені командуванням бойові завдання.

Спецпризначенці цього підрозділу брали активну участь в обороні Києва, Чернігова, Харкова, Сєвєродонецька, Лисичанська, Бахмута, Маріуполя та інших ключових міст.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, зокрема йдеться про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, зокрема ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду становить понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.