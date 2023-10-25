Favbet Foundation передал спецназовцам Нацгвардии внедорожник

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Центру специального назначения Национальной гвардии Украины внедорожник Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.

Автомобиль уже помогает спецподразделению «Омега» оперативно реагировать на угрозы и эффективно выполнять поставленные командованием боевые задачи.

Спецназовцы данного подразделения принимали активное участие в обороне Киева, Чернигова, Харькова, Северодонецка, Лисичанска, Бахмута, Мариуполя и других ключевых городов.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили 235 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.