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Атака ХАМАСу на Ізраїль: Ердоган назвав бойовиків визволителями

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Олена КапнікОлена Капнік
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Атака ХАМАСу на Ізраїль: Ердоган назвав бойовиків визволителями

Реджеп Таїп Ердоган / Фото: Associated Press

Ердоган заявив про "звірства Ізраїлю" під час атак на Сектор Гази.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не вважає ХАМАС терористичною організацією. Він скасував свою поїздку до Ізраїлю, а також заплановані візити інших високопосадовців.

Про це турецький лідер заявив під час засідання своєї партії, повідомляє Anadolu.

"У нас немає проблем з державою Ізраїль, але ми ніколи не схвалювали звірства, скоєні Ізраїлем, і його стиль діяти як організація, а не держава", - прокоментував Ердоган удари сил ЦАХАЛу по об'єктах у Секторі Гази.

За словами Ердогана, "майже половина тих, хто загинув під час атак Ізраїлю на Сектор Гази, - це діти".

"ХАМАС - це не терористична організація, а група визволителів і моджахедів, які борються за захист своїх земель і громадян", - стверджує Ердоган.

Він розповів, що мав у планах відвідати Ізраїль, але поїздку скасували.

"Коли сили, на які вони покладаються сьогодні, завтра зникнуть, перше місце, де ізраїльський народ шукатиме довіри та милосердя, буде Туреччина, як і 500 років тому. Я закликаю всі інші країни з розумом і совістю чинити тиск на уряд Нетаньягу, щоб повернути державу Ізраїль до здорового глузду", - додав Ердоган.

Нагадаємо, раніше Туреччина пообіцяла докласти зусиль для припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом. Ердоган заявив, що "засуджує тих, хто вчинив цей напад, який є злочином проти людства та геноцидом проти народу Гази".

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Дата публікації
Перегляди
2426
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