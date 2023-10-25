Атака ХАМАСа на Израиль: Эрдоган назвал боевиков освободителями

Эрдоган заявил о "зверствах Израиля" во время атак на Сектор Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. Он отменил свою поездку в Израиль, а также запланированные визиты других чиновников.

Об этом турецкий лидер заявил на заседании своей партии, сообщает Anadolu.

"У нас нет проблем с государством Израиль, но мы никогда не одобряли зверства, совершенные Израилем, и его стиль действовать как организация, а не государство", – прокомментировал Эрдоган удары сил ЦАХАЛа по объектам в Секторе Газа.

По словам Эрдогана, "почти половина погибших во время атак Израиля на Сектор Газа - это дети".

"ХАМАС - это не террористическая организация, а группа освободителей и моджахедов, борющихся за защиту своих земель и граждан", – утверждает Эрдоган.

Он рассказал, что планировал посетить Израиль, но поездку отменили.

"Когда силы, на которые они полагаются сегодня, завтра исчезнут, первое место, где израильский народ будет искать доверия и милосердия, будет Турция, как и 500 лет назад. Я призываю все другие страны с умом и совестью оказывать давление на правительство Нетаньяху, чтобы вернуть государство Израиль к здравому смыслу", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее Турция пообещала приложить усилия для прекращения огня между Израилем и ХАМАСом. Эрдоган заявил, что "осуждает тех, кто совершил это нападение, которое является преступлением против человечества и геноцидом против народа Газы".

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