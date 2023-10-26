Бойовики ХАМАС подякували Росії та Китаю за допомогу

Голова політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїл Ханія подякував Росії та Китаю за їх підтримку на Радбезі ООН, де розглядалась резолюція щодо конфлікту з Ізраїлем.

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Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У повідомленні вказується що терористи високо цінять допомогу зі сторони Москви та Пекіна, зокрема у питанні ветування резолюції США.

Росія та Китай скористалися правом вето у Раді безпеки ООН під час розгляду проекту резолюції США щодо конфлікту між Ізраїлем та терористами ХАМАС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, у якому випадку США можуть вступити у збройне протистояння між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС зміг приховати підготовку нападу на Ізраїль за допомогою дротового телефонного зв'язку.

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