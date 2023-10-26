Бойовики ХАМАС подякували Росії та Китаю за допомогу

Терористичне угруповання високо цінить допомогу росіян.
Голова політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїл Ханія подякував Росії та Китаю за їх підтримку на Радбезі ООН, де розглядалась резолюція щодо конфлікту з Ізраїлем.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
У повідомленні вказується що терористи високо цінять допомогу зі сторони Москви та Пекіна, зокрема у питанні ветування резолюції США.
Росія та Китай скористалися правом вето у Раді безпеки ООН під час розгляду проекту резолюції США щодо конфлікту між Ізраїлем та терористами ХАМАС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, у якому випадку США можуть вступити у збройне протистояння між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.
Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС зміг приховати підготовку нападу на Ізраїль за допомогою дротового телефонного зв'язку.
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