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Боевики ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за помощь

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Боевики ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за помощь

Боевики ХАМАС / Фото: Getty Images

Террористическая группировка высоко ценит помощь россиян.

Глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за их поддержку на Совбезе ООН, где рассматривалась резолюция по конфликту с Израилем.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что террористы высоко ценят помощь со стороны Москвы и Пекина, в частности в вопросе ветирования резолюции США.

Россия и Китай воспользовались правом вето в Совбезе ООН по проекту резолюции США по конфликту между Израилем и террористами ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, в каком случае США могут вступить в вооруженное противостояние между Израилем и боевиками ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль посредством проводной телефонной связи.

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Дата публикации
Просмотры
4301
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