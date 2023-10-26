Боевики ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за помощь

Глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за их поддержку на Совбезе ООН, где рассматривалась резолюция по конфликту с Израилем.

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Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что террористы высоко ценят помощь со стороны Москвы и Пекина, в частности в вопросе ветирования резолюции США.

Россия и Китай воспользовались правом вето в Совбезе ООН по проекту резолюции США по конфликту между Израилем и террористами ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, в каком случае США могут вступить в вооруженное противостояние между Израилем и боевиками ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль посредством проводной телефонной связи.

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