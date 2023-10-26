Макрон призвал Израиль воздержаться от масштабной наземной операции в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль отказаться от проведения масштабной наземной операции в Секторе Газы, поскольку это будет ошибкой.

Об этом сообщает France 24.

Французский лидер уверен, что. Проведение подобных операций нанесет большой ущерб гражданскому населению и не принесет для Израиля долгосрочную безопасность.

"Если это массированное вторжение, ставящее под угрозу жизнь гражданских, то я думаю, что это ошибка…и для Израиля, потому что оно вряд ли защитит Израиль в долгосрочной перспективе и потому что оно несовместимо с уважением к гражданскому населению", — заявил Макрон. .

Кроме того, президент Франции отметил, что в течение следующих 48 часов отправит корабль ВМС Франции к берегам Газы для поддержки местных больниц.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, в каком случае США могут вступить в вооруженное противостояние между Израилем и боевиками ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль посредством проводной телефонной связи.

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