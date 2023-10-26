Синоптик рассказала, какой будет зима в этом году

Зимний период в этом году в Украине ожидается менее интенсивным, а период морозной погоды будет сокращен.

Об этом в интервью Radio NV заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"По информации наших климатологов (и не только наших, но и мировых), есть глобальная тенденция к тому, что вот этот холодный период в нашем регионе становится менее интенсивным, меньше период очень морозной погоды. И в процентном отношении, конечно, больше шансов, что зима будет теплой", – заявила она.

Вместе с тем Птуха отметила, что по каждому правилу могут быть свои выводы.

"У нас был сентябрь с рекордно высокими значениями температуры. В целом у нас продолжалось метеорологическое лето в Украине и во многих европейских странах тоже. И сейчас видим, что несколько дней назад у нас также были температурные рекорды во многих областях, даже в Одесской области. +30 и выше градусов было в дневные часы в выходные", — сказала синоптик.

Она отметила, что по этой причине тенденция будет продолжаться.

"И в процентном сравнении ученые говорят, что есть вероятность, что будет более теплая зима, по сравнению с нормой. Это абсолютно не исключают", — заявила Птуха.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что из-за потенциальных авиаударов России действительно могут начаться отключение газа в городах и регионах Украины следующей зимой 2023 – 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что специалисты прогнозируют более тяжелую, чем в прошлом году, зиму 2023-2024 в Украине из-за, в частности, вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими агрессорами.

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