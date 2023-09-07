Зимой армия РФ столкнется с проблемами на фронте — аналитики США

Аналитики отмечают, что Москва не может даже производить достаточно резины, чтобы заменить изношенные шины.

Российская армия на фронте зимой столкнется с проблемой снабжения своих войск всем необходимым.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные аналитического центра США.

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Как отмечают аналитики, российская оборонная промышленность пытается заменить высокоточное оружие или основные запасы, но это пока им не удается.

"Контрабанда оптического оборудования, электроники, чипов и схем в обход санкций не может удовлетворить потребности военных действий страны", — заявили в Институте изучения войны, ссылаясь на украинскую военную разведку.

В Институте отметили, что Москва не может даже производить достаточное количество резины, чтобы заменить изношенные шины для своих операций на передовой.

"Низкое качество и недостаточное количество шин будут накладывать все большие ограничения на мобильность россиян в слякотное время года и зимой", — заявили в ISW.

Напомним, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман назвал город, за который оккупанты будут сражаться до последнего.

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