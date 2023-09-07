Майор запаса ВСУ назвал город, за который оккупанты будут сражаться до последнего

Россия будет до последнего сражаться за Токмак Запорожской области, поскольку там расположена железная дорога, которая является главной артерией "суходольного коридора" в Крым и основным путем снабжения всего необходимого для южной группировки.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Токмак – это железнодорожный узел, через который пролегает железная дорога в Мелитополь и дальше до Джанкоя. Других железнодорожных путей в этом районе нет. Итак, когда нам удастся перерезать эту артерию снабжения, Токмак, россияне останутся без железной дороги, по которой они перевозят все, что необходимо, в частности, во временно оккупированный Крым и на Херсонщину, где они ведут бои", — считает он.

Военный отметил, что российские войска предпочитают артиллерию, ведь это самое сильное их звено. Однако, когда они останутся без снарядов, им просто нечем будет обороняться.

"Не надо цепляться за названия населенных пунктов, на войне это не главное. Главное – сделать так, чтобы враг не мог вести боевых действий. Внимательно посмотрите на линии обороны врага: они все построены вдоль железной дороги. Волноваха – Токмак – Джанкой. Они железную дорогу обороняют, а не какие-то населенные пункты с каким-то названием", – объяснил он.

Гетман считает, если украинская армия перережет это железнодорожное сообщение – это будет переломом в войне.

"Поэтому нет, никаких "жестов доброй воли" в Токмаке не будет. Они будут биться до последнего. Они перебросили туда десант из Луганского и Херсонского направлений. Они прекрасно понимают, что, оставшись без логистики, без возможности поставки чего-либо, вся южная группировка, включая Крым, они полностью проиграют. Поэтому сюда брошены все силы", — подытожил он.

Напомним, враги 7 сентября в Мариуполе и районе раздались громкие взрывы.

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