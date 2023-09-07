Майор запасу ЗСУ назвав місто, за яке окупанти битимуться до останнього

Росія буде до останнього битися за Токмак Запорізької області, оскільки там розташована залізниця, яка є головною артерією "суходольного коридору" в Крим та основним шляхом постачання всього необхідного для південного угруповання.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Якщо подивитися на мапу, то можна побачити, що Токмак – це залізничний вузол, через який пролягає залізниця до Мелітополя і далі до Джанкоя. Інших залізничних шляхів у цьому районі немає. Отже, коли нам вдасться перерізати цю артерію постачання, Токмак, росіяни залишаться без залізниці, якою вони перевозять усе, що необхідно, зокрема, у тимчасово окупований Крим і на Херсонщину, де вони ведуть бої", - вважає він.

Військовий зазначив, що російські війська надають перевагу артилерії, адже це найсильніша їхня ланка. Однак, коли вони залишаться без снарядів, їм просто не буде чим оборонятися.

"Не треба чіплятися за назви населених пунктів, на війні це не головне. Головне – зробити так, щоб ворог не міг вести бойових дій. Уважно подивіться на лінії оборони ворога: вони всі побудовані вздовж залізниці. Волноваха – Токмак – Джанкой. Вони залізницю обороняють, а не якісь населені пункти з якоюсь назвою", - пояснив він.

Гетьман вважає, якщо українська армія переріже це залізничне сполучення - це буде переломом у війні.

"Тому ні, жодних "жестів доброї волі" в Токмаку не буде. Вони будуть битися до останнього. Вони перекинули туди десант з Луганського і Херсонського напрямків. Вони чудово розуміють, що, залишившись без логістики, без можливості постачання чогось, усе південне угруповання, включно з Кримом, вони повністю програють. Тому сюди кинуті усі сили", - підсумував він.

Нагадаємо, врагці 7 вересня у Маріуполі та районі пролунали гучні вибухи.

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