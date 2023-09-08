"Українці є надзвичайно ефективними": у Пентагоні оцінили контрнаступ ЗСУ

Оборонне відомство США вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.

Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі",- сказала вона.

Також вона відзначила, зокрема, відповідальний підхід ЗСУ в використанні ними касетних боєприпасів, наданих США.

"З точки зору спостереження за тим, як вони (українські військові – ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях, ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально", - підкреслила Сінгх.

Представниця Пентагону також зауважила, що українські захисники вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками.

Раніше повідомлялося, що у розвідці Пентагону вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити, що ЗСУ прорвуть решту ліній оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

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