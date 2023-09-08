Нічна атака "шахедів" по Україні: що летіло та скільки вдалося збити

Знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

Сьогодні вночі росіяни знову атакували українські міста. У результаті бойової роботи знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

Поо це повідомили Повітряні сили.

"Уночі, 8 вересня 2023, противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим)", - йдеться у повідомленні.

Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одещини.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

Нагадаємо, вибухи вночі прогриміли у Запоріжжі та Сумах.

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