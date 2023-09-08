Ночная атака "шахедов" по Украине: что летело и сколько удалось сбить

Уничтожены 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Сегодня ночью россияне снова атаковали украинские города. В результате боевой работы уничтожены 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Об этом сообщили Воздушные силы.

"Ночью, 8 сентября 2023 года, противник атаковал Одесчину группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — ТОТ, Крым)", — говорится в сообщении.

Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.

К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

Напомним, взрывы ночью прогремели в Запорожье и Сумах.

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