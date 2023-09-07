Маск помешал Украине атаковать флот РФ возле Крыма — CNN

Американский бизнесмен, владелец SpaceX Илон Маск в 2022 году распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья оккупированного Россией Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на опубликованный фрагмент биографической книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона.

В этой белетризированной биографии говорится о разговорах Маска с представителями высшего руководства страны-агрессора, после которых у него возник страх, что Россия в ответ на успешную атаку Украины может применить ядерное оружие. Именно поэтому миллиардер якобы дал указание техническим службам Starlink отключить от обслуживания регион вокруг Крыма.

Автор биографии Айзексон пишет в книге об "экзистенциальном страхе" Маска перед глобальной ядерной войной.

Как известно, после того, как Россия вывела из строя систему связи Украины непосредственно перед своим полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, Маск согласился предоставить Украине спутнику терминалы Starlink производства SpaceX на миллионы долларов, которые стали решающими для военных операций Украины.

Даже когда сети сотовой связи и Интернет были разрушены, терминалы Starlink позволили Украине бороться и оставаться на связи.



Но как только Украина начала использовать терминалы Starlink для наступательных атак против России, Маск начал переосмысливать это решение.

Напомним, что осенью 2022 года украинские военные жаловались, что в устройствах связи Starlink на линии фронта проходят перебои в работе. Это усложняло ВСУ проводить деоккупацию украинских территорий. В июле 2023 года стало известно, что Министерство обороны США планирует закупить у SpaceX терминалы Starlink для Украины, которые основатель компании Илон Маск не сможет отключать по собственному желанию.

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