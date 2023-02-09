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SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами

SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами

Фото: Associated Press

Президент компании говорит, что Интернет не предоставляли для военных целей.

Компания Илона Маска SpaceX ограничила использование спутникового интернет-сервиса Starlink украинскими военными для управления дронами.

Об этом заявила президент компании Гвин Шотвелл, сообщает Reuters.

Шотвелл заявила, что интернет-сервис Starlink "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

"Мы знаем, что украинские военные используют их (терминалы Starlink – ред.) для связи, и это нормально. Но мы не хотим, чтобы они использовали их в наступательных целях", – подчеркнула она.

По словам Шотвелла, использование Starlink для управления дронами выходит за пределы соглашения SpaceX с украинским правительством: контракт предназначен для гуманитарных целей, в частности для предоставления доступа в Интернет больниц, банков, мирных жителей.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности (использовать Starlink с дронами – ред.). Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы их уже сделали", – добавила Шотвелл.

Напомним, Кабмин освободил от налогов импорт Starlink и запчастей для генераторов.

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