SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування дронами

Президентка компанії каже, що Інтернет не надавали для військових цілей.

Компанія Ілона Маска SpaceX обмежила використання супутникового інтернет-сервісу Starlink українськими військовими для керування дронами.

Про це заявила президентка компанії Гвін Шотвелл, повідомляє Reuters.

Шотвелл заявила, що інтернет-сервіс Starlink "ніколи не призначався для використання в якості зброї".

"Ми знаємо, що українські військові використовують їх (термінали Starlink – ред.) для зв'язку, і це нормально. Але ми не хочемо, щоб вони використовували їх у наступальних цілях", – наголосила вона.

За словами Шотвелл, використання Starlink для керування дронами виходить за межі угоди SpaceX з українським урядом: контракт призначений для гуманітарних цілей, зокрема для надання доступу до Інтернету лікарень, банків, мирних жителів.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхні можливості (використовувати Starlink з дронами – ред.). Є речі, які ми можемо зробити, і ми їх уже зробили", – додала Шотвелл.

Нагадаємо, Кабмін звільнив від податків імпорт Starlink та запчастин для генераторів.