Росіяни можуть ухвалити рішення про висадження десанту: у ГУР назвали напрямки

Під час наступу російські окупанти можуть прийняти рішення про висадження десанту на півночі або на півдні нашої країни.

Про це повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов під час телемарафону.

"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня – або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу", – сказав Юсов.

Представник ГУР заявив, що росіяни можуть ухвалити рішення про десант.

"Таке рішення було б самогубним для росіян. Такий десант буде дуже швидко знищено на території України. Так само як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в гостомельському аеропорту (Київська область), коли українці завдали нищівних втрат загарбникам", – додав Юсов.

Раніше аналітики Інституту війни повідомили, що окупанти пішли в наступ на Луганщині.Геолокаційні кадри підтвердили досягнення росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватово.

Напередодні українська розвідка визначила три можливих напрямки нового наступу російських військ: Донеччина, Луганщина та Запоріжжя. Водночас, як очікується, на Херсонщині та в Криму окупанти перебуватимуть в обороні.

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