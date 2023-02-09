Росіяни пішли в наступ на Луганщині - ISW

Ворожий наступ, ймовірно, ще не досяг свого повного темпу, кажуть аналітики.

На Кремінному напрямку спостерігається "максимальне загострення" – росіяни намагаються прорвати українську оборону.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області. Темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня", – йдеться у звіті ISW.

Геолокаційні кадри підтвердили досягнення росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватово.

"Прихильність значних частин принаймні трьох основних російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили поки що заважають російським силам отримати значні успіхи. Російський наступ, ймовірно, ще не досяг свого повного темпу", – сказано у звіті.

У бій на цьому напрямку вступлять також частини 2-ї мотострілецької дивізії, яку в січні після дислокації в Білорусі перекинулася в Луганську область, зазначають аналітики.

"Хоча російські сили в Луганській області наразі мають ініціативу, повна залученість їх може призвести до їх остаточної кульмінації вздовж лінії Сватове-Кремінна, не досягнувши своїх цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей", – зазначають аналітики.

Нагадаємо, напередодні українська розвідка визначила три можливих напрямки нового наступу російських військ: Донеччина, Луганщина та Запоріжжя. Водночас, як очікується, на Херсонщині та в Криму окупанти перебуватимуть в обороні.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ворог може спробувати піти в наступ у Харківській чи Запорізькій областях.

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