Прогноз погоди на 9 лютого: в Україні триматимуться морози до -20°

В регіонах буде малохмарно.

У четвер, 9 лютого, в Україні триматимуться морози. Втім, опади припиняться. На дорогах подекуди буде ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентр

В регіонах буде малохмарно. Втім, без опадів. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. Втім, на півдні місцями пориви сягатимуть15-20 м/с.

Вночі температура повітря буде 10-15° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. На півдні нічні морози будуть трохи меншими - 6-11°. У Карпатах вночі -15-20° морозу, а вдень 0-5°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 9 лютого буде малохмарно, без опадів. На дорогах - ожеледиця. Швидкість північно-східного вітру 5-10 м/с.

Температура в області вночі буде 10-15° морозу, а вдень 0-5° морозу. У Києві вночі температура опуститьс до -10-12°, а вдень буде -1-3°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає. За її словами, найближчими днями буде морозна погода, послаблення очікується не раніше вихідних - 11-12 лютого.

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