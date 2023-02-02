Коли до України прийде весна: бабак Тимко дав прогноз (відео)

Весна прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною.
Бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.
Про це пише Суспільне.
"Тимко сказав, що весна настане обов'язково. Але не раніше, аніж за шість тижнів", — "переклав" прогноз Тимка його доглядач Володимир Ронкін.
Доглядач бабака Тимка Володимир Ронкін також сказав, що він погано спить та схуд, це можуть бути наслідки стресу через війну.
В Українському гідрометцентрі зазначають, що День бабака — це свято, щоб привернути увагу до зникнення виду: "До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення".
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