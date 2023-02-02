У Сухопутних військах показали роботу "ловців шахедів" (відео)

У Сухопутних військах показали, як працюють "ловці шахедів".

Заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк показав, як працюють "ловці шахедів", яких в Україні вже шість.

Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці в Telegram.

"В Україну надійшли шість систем протидії ворожим безпілотникам. Це – найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США", - наголосив Павлюк.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що до України прибули перші шість систем протидії ворожим дронам. "Ловці "шахедів" захищатимуть енергетичну інфраструктуру від російських дронів.

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