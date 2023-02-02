Вчені заявили, що натрапили на невідомі сили природи

Дослідження поки що пропонує нову теорію, яка може змінити наше уявлення про космос.

Результати досліджень структури Всесвіту показало, що він не настільки "грудкуватий", тобто складається не з величезної кількості грудок матерії, як припускають теорії. А це означає, що в космосі існують невідомі науці таємничі сили природи.

Про це пише The Guardian.

Учені провели аналіз даних Телескопа імені Віктора Бланка, який розташований у Чилі, та Південного полярного телескопа, який розташований в Антарктиді. Ці обсерваторії проводили спостереження розподілу матерії у Всесвіті, щоб точніше зрозуміти природу тих сил, які керують еволюцією космосу. Цей неймовірно точний огляд структури Всесвіту показує, що, швидше за все, в космосі існують загадкові сили, які ще невідомі науці.

Дослідники вважають, що якщо їхня теорія підтвердиться, це буде справжнім проривів у науці. А навіть якщо ні, то все одно нові дані допоможуть краще зрозуміти природу загадкових темної матерії та темної енергії.

Раніше астрономи з Університету Макгілла в Канаді та Індійського інституту наук змогли зафіксувати радіосигнал, який виходить від атомів водню в далекій галактиці.

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