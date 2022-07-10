Вчені висунули теорію, як інопланетяни можуть спілкуватися між собою

Те, що людство ще не встановило зв'язок із позаземним розумом, не обов'язково означає, що його не існує. Можливо, позаземні цивілізації перебувають набагато далі в космосі, і ми поки їх не можемо виявити.

Вчені запропонували нову теорію, яка передбачає, що інопланетяни можуть спілкуватися в міжзоряному просторі за допомогою квантового зв'язку.

Про це пише ScienceAlert.

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Нове дослідження передбачає, що частинки світла або фотони, які можна було б використовувати як квантові частинки у квантовій системі зв'язку, можуть подолати сотні тисяч світлових років відстані, що понад розмір нашої галактики.

За словами вчених, потенційні представники позаземних цивілізацій можуть надсилати великі обсяги інформації на далекі відстані. І, можливо, так само інопланетяни намагаються зв'язатися і з нами. Але для розшифровки квантового сигналу з космосу може знадобитися повністю робочий квантовий комп'ютер.

Хоча квантовий зв'язок не розв'язує ще одну проблему — це питання відстані. Інформація не може переміщатися в космосі швидше за швидкість світла, а отже, чим більша відстань, тим довше йтиме сигнал. За словами вчених, теоретична можливість отримати квантовий сигнал від потенційних інопланетян все ж таки існує.

Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про створення нової групи для розслідування повідомлень про присутність НЛО.

У Сполучених Штатах Америки продемонстрували факти існування НЛО — "Секретні матеріали"

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